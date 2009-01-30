Антидопинговое агентство Швеции: «Сосуды для допинг-проб нового поколения можно вскрыть, даже не оставляя следов»

Антидопинговое агентство Швеции подтвердило информацию о том, что сосуды для допинг-проб нового поколения возможно вскрыть вручную.

Швейцарская компания Berlinger разработала эти сосуды после того, как был опубликован доклад Ричарда Макларена о допинге в России. В нем говорилось, что российские спецслужбы вскрывали допинг-пробы спортсменов в Сочи-2014, отчего на сосудах оставались характерные царапины.

«К сожалению, наши тесты показали, что сосуды нового поколения можно открыть, даже не оставляя следов. Мы прекратим использование этих сосудов, пока идет расследование», – рассказал директор Антидопингового агентства Швеции Петер Стром.

На время расследования антидопинговые агентства перейдут на использование сосудов старого типа, которые использовались во время Сочи-2014.