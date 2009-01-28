Чемпионат Европы. Супермикст. Норвежцы выиграли, Резцова и Волков – 5-е

Норвежские биатлонисты Текла Брюн-Ли и Ветле Шостад Кристиансен одержали победу в супермиксте на чемпионате Европы в Риднау. Россияне Кристина Резцова и Алексей Волков финишировали пятыми.
Чемпионат Европы
Риднау, Италия
Супермикст
1. Текла Брюн-Ли – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 35.39,6 (0+6)
2. Жюлия Симон – Эмильен Жакелен (Франция) – 8,6 (0+11)
3. Сюзан Данкли – Лоуэлл Бэйли (США) – 9,1 (0+10)
4. Регина Ойя – Рене Захна (Эстония) – 24,1 (0+8)
5. Кристина Резцова – Алексей Волков (Россия) – 27,5 (0+9)
6. Кристина Ридер – Даниэль Мезотич (Австрия) – 32,6 (0+8)
7. Ингела Андерссон – Тобиас Арвидсон (Швеция) – 58,0 (0+10)...
9. Янина Хеттих – Флориан Граф (Германия) – 1.07,5 (0+13)...
12. Надежда Белкина – Сергей Семенов (Украина) – 1.41,2 (2+8)
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