«Три ночи без сна. Куча вопросов без ответа. И огромное разочарование». Максим Цветков – о недопуске к Пхенчхану-2018

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о своих переживаниях после недопуска к Играм-2018 в Пхенчхане.

«Три ночи без сна. Куча вопросов без ответа. Почему? За что? И огромное разочарование...

Моя семья, моя любимая супруга и сын – вот что меня спасает, я улыбаюсь и счастлив благодаря им.

Продолжаю каждый день выходить на тренировки. Бороться! Идти вперед к своей мечте.

Я так же, как и Антон Шипулин, решил принять участие в марафоне «Марчалонга». Хочется отвлечься от происходящего и получать удовольствие от того, чему ты посвятил всю свою жизнь», – написал Цветков.