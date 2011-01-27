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    «Три ночи без сна. Куча вопросов без ответа. И огромное разочарование». Максим Цветков – о недопуске к Пхенчхану-2018

    Теги сборная России Пхенчхан-2018 Максим Цветков

    Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о своих переживаниях после недопуска к Играм-2018 в Пхенчхане.

    «Три ночи без сна. Куча вопросов без ответа. Почему? За что? И огромное разочарование...

    Моя семья, моя любимая супруга и сын – вот что меня спасает, я улыбаюсь и счастлив благодаря им.

    Продолжаю каждый день выходить на тренировки. Бороться! Идти вперед к своей мечте.

    Я так же, как и Антон Шипулин, решил принять участие в марафоне «Марчалонга». Хочется отвлечься от происходящего и получать удовольствие от того, чему ты посвятил всю свою жизнь», – написал Цветков.

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