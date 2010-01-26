Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение о проведении международных соревнований в России по ходу Игр-2018.

«Исполнительный комитет IBU хотел бы проинформировать Федерации-члены IBU, партнеров и представителей средств массовой информации о том, что перспектива проведения соревнований под эгидой IBU в России, запланированных на сезон 2017/2018, в настоящее время по-прежнему оценивается с учетом поступающей информации.

Речь идет о следующих мероприятиях: Кубок мира в Тюмени, Кубок IBU в Увате и Кубок IBU Ханты-Мансийске.

Окончательное решение будет принято на заседании Исполнительного комитета IBU в феврале в ходе Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане, Южная Корея», — говорится в пресс-релизе IBU.