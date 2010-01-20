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    Дарья Домрачева: «Нечестно было бы бороться с Вирер, когда она потеряла палку по моей вине»

    Теги Дарья Домрачева Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира сборная Беларуси жен Пхенчхан-2018 сборная Италии жен Доротея Вирер

    Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, занявшая третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце, прокомментировала ситуацию, которая произошла с ней и итальянкой Доротеей Вирер на финише сегодняшнего пасьюта.

    «В финишном створе я наступила на палку Доротеи, и она ее потеряла. На мой взгляд, было бы нечестно бороться со спортсменом без палки, которая потеряна по моей вине.

    Я рада подиуму и смотрю вперед», – рассказала Домрачева в эфире «Матч ТВ».

    Также спортсменка отметила, что ее супруг, норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, не попавший в состав сборной Норвегии на Игры-2018, примет решение, ехать ли в Пхенчхан для поддержки супруги, в ближайшее время.

    «Бьорндален пытается переварить и принять ситуацию с Олимпиадой. Но это тяжело, буйствуют эмоции внутри. Поедет ли он туда со мной, решим в ближайшие дни», – добавила Домрачева.

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