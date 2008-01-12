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    Sports.ru

    Анонс победителей этапа Fantasy-биатлона

    Теги Кубок мира Пхенчхан-2018

    Итоги этапа Кубка мира в Оберхофе:

    Мужская лига
    1-ое место – фрибет (бесплатная ставка) 3000 рублей
    2-ое место – фрибет 1000 рублей
    3-е место – фрибет 500 рублей

    Женская лига
    1-ое место – фрибет 3000 рублей
    2-е место – фрибет 1000 рублей
    3-е место – фрибет 500 рублей 

    Для того, чтобы выиграть призы на следующем этапе, вступайте в лиги Fantasy-биатлона от Sports.ru до 16 января.

    Коды приглашения: 3b92899a24b7 (мужская лига) и 8061b7297ed0 (женская лига).



    Что нужно, чтобы победить в этот раз?

    Создать команду
    Выбрать турнир (мужской или женский), нажать кнопку «играть», задать название команды – и перейти к выбору игроков. В каждой команде 8 биатлонистов (запасных в игре не предусмотрено), на которых можно потратить бюджет в 100 миллионов.

    Национальные ограничения следующие: можно набрать в команду до 2-x биатлонистов из одной страны.

    Перед каждым этапом вы можете поменять не более 4 биатлонистов, а между гонками одного этапа – не более 2-х.

    Набрать очки
    Спортсмены получают очки за занятое в гонке место с 1-го по 40-е – как в зачете Кубка мира. Берутся в расчет все гонки (индивидуальные, спринты, пасьюты, масс-старты), за исключением эстафет и смешанной эстафеты.

    После того, как команды будут собраны, участник должен вступить в обе лиги по кодам приглашений.

    Итоги этапа в Рупольдинге будут подведены 14 января.

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