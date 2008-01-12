Анонс победителей этапа Fantasy-биатлона

Итоги этапа Кубка мира в Оберхофе:



Мужская лига

1-ое место – фрибет (бесплатная ставка) 3000 рублей

2-ое место – фрибет 1000 рублей

3-е место – фрибет 500 рублей



Женская лига

1-ое место – фрибет 3000 рублей

2-е место – фрибет 1000 рублей

3-е место – фрибет 500 рублей



Для того, чтобы выиграть призы на следующем этапе, вступайте в лиги Fantasy-биатлона от Sports.ru до 16 января.



Коды приглашения: 3b92899a24b7 (мужская лига) и 8061b7297ed0 (женская лига).





Что нужно, чтобы победить в этот раз?

Создать команду

Выбрать турнир (мужской или женский), нажать кнопку «играть», задать название команды – и перейти к выбору игроков. В каждой команде 8 биатлонистов (запасных в игре не предусмотрено), на которых можно потратить бюджет в 100 миллионов.

Национальные ограничения следующие: можно набрать в команду до 2-x биатлонистов из одной страны.



Перед каждым этапом вы можете поменять не более 4 биатлонистов, а между гонками одного этапа – не более 2-х.

Набрать очки

Спортсмены получают очки за занятое в гонке место с 1-го по 40-е – как в зачете Кубка мира. Берутся в расчет все гонки (индивидуальные, спринты, пасьюты, масс-старты), за исключением эстафет и смешанной эстафеты.



После того, как команды будут собраны, участник должен вступить в обе лиги по кодам приглашений.

Итоги этапа в Рупольдинге будут подведены 14 января.