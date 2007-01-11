Евгений Гараничев: «Если в Пхенчхане будут такие результаты, как сейчас, ничего хорошего не выйдет»

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал об отношениях с тренером команды Рикко Гроссом, об олимпийских перспективах, а также о завершении карьеры.

О работе с Рикко Гроссом: «С ним мы списываемся практически каждый день. У нас даже каких-то курьезов не было, ничего плохого. Наоборот он отлично понимает спортсменов, потому что сам совсем недавно закончил карьеру.

Что касается того, будто его брали моим личным тренером. Меня тут вообще ни о чем не спрашивали. Он не мой тренер, его пригласили именно в сборную как иностранного специалиста.

У нас с ним все хорошо. Даже на повышенных тонах разговоров никогда не было! Мы постоянно в контакте. Он в курсе всех моих действий».

Об Олимпиаде: «Всем заметно, что у нас есть проблемы. И они, наверное, в нас. Думаю, каждый спортсмен должен искать в себе.

Конечно, ехать в Пхенчхан хочется. Но если там будут результаты, которые есть на данный момент, ничего хорошего на Олимпиаде не будет. Но время еще есть. Думаю, тренеры разберутся, что-то придумают, и помогут выйти нам на те скорости, на которых мы сможем конкурировать со всеми».

О завершении карьеры после Игр-2018: «Я буду отталкиваться от самочувствия. Если буду на уровне, на котором смогу бороться, продолжу бегать дальше. Все будет зависеть от результата и здоровья», – сказал Гараничев.