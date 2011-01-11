Александр Тихонов о 54-м месте Шипулина: «Он целеустремленно шел к таким результатам»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал результат лидера сборной России Антона Шипулина в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (54-е место).

«Я скажу так: он целеустремленно шел к этим результатам.

В тренерском штабе есть люди, которые никогда не носили винтовку, люди, которые никогда не занимались данным видом спорта. Я им предлагал пойти на стрельбище, посидеть, поговорить.

Все интервью ребят: «Мы верим, мы все равно верим». Верим кому? Задача тренера – сделать спортсмена грамотным, чтобы он по собственным ощущениям и самочувствию мог корректировать свою спортивную форму. А у нас из спортсменов сделали роботов», – сказал Тихонов.