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    Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мартен Фуркад был быстрейшим на лыжне, россияне проиграли от двух минут

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    Французский биатлонист Мартен Фуркад был быстрейшим на лыжне в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Лучший из россиян – Александр Логинов – показал 17-й ход, уступив чуть больше двух минут.

    Кубок мира

    5-й этап

    Рупольдинг, Германия

    Мужчины

    Индивидуальная гонка

    Лыжный ход

    1. Мартен Фуркад (Франция) – 40.16,6
    2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 59,9
    3. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.21,5
    4. Кентен Фильон-Майе (Франция) – 1.26,5
    5. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) – 1.27,5
    6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.33,8
    7. Симон Дестье (Франция) – 1.36,8
    8. Лукас Хофер (Италия) – 1.40,9...
    12. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.54,6...
    14. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 2.03,5
    15. Ондржей Моравец (Чехия) – 2.04,5...
    17. Александр Логинов (Россия) – 2.06,8...
    20. Симон Шемп (Германия) – 2.11,4...
    23. Антон Шипулин (Россия) – 2.23,6...
    28. Евгений Гараничев (Россия) – 2.38,2...
    36. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 2.54,5...
    59. Юрий Шопин (Россия) – 3.35,5...
    70. Матвей Елисеев (Россия) – 3.56,6...
    76. Алексей Волков (Россия) – 4.15,7

    Скорострельность

    1-2. Эрик Лессер (Германия) – 1.29,0 (4)
    1-2. Алексей Волков (Россия) – 1.29,0 (1)
    3. Антон Шипулин (Россия) – 1.35,0 (4)...
    6. Матвей Елисеев (Россия) – 1.38,0 (2)...
    8. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1.40,0 (3)...
    15-16. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 1.45,0 (3)
    15-16. Ондржей Моравец (Чехия) – 1.45,0 (0)...
    27. Евгений Гараничев (Россия) – 1.47,0 (3)...
    32. Симон Шемп (Германия) – 1.49,0 (2)...
    36. Александр Логинов (Россия) – 1.50,0 (5)...
    59-60. Мартен Фуркад (Франция) – 1.57,0 (1)...
    59-60. Юрий Шопин (Россия) – 1.57,0 (7)...
    64. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.58,0 (1)

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