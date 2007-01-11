Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мартен Фуркад был быстрейшим на лыжне, россияне проиграли от двух минут

Французский биатлонист Мартен Фуркад был быстрейшим на лыжне в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Лучший из россиян – Александр Логинов – показал 17-й ход, уступив чуть больше двух минут.

Кубок мира

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Мужчины

Индивидуальная гонка

Лыжный ход

1. Мартен Фуркад (Франция) – 40.16,6

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 59,9

3. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.21,5

4. Кентен Фильон-Майе (Франция) – 1.26,5

5. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) – 1.27,5

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.33,8

7. Симон Дестье (Франция) – 1.36,8

8. Лукас Хофер (Италия) – 1.40,9...

12. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.54,6...

14. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 2.03,5

15. Ондржей Моравец (Чехия) – 2.04,5...

17. Александр Логинов (Россия) – 2.06,8...

20. Симон Шемп (Германия) – 2.11,4...

23. Антон Шипулин (Россия) – 2.23,6...

28. Евгений Гараничев (Россия) – 2.38,2...

36. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 2.54,5...

59. Юрий Шопин (Россия) – 3.35,5...

70. Матвей Елисеев (Россия) – 3.56,6...

76. Алексей Волков (Россия) – 4.15,7

Скорострельность

1-2. Эрик Лессер (Германия) – 1.29,0 (4)

1-2. Алексей Волков (Россия) – 1.29,0 (1)

3. Антон Шипулин (Россия) – 1.35,0 (4)...

6. Матвей Елисеев (Россия) – 1.38,0 (2)...

8. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1.40,0 (3)...

15-16. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 1.45,0 (3)

15-16. Ондржей Моравец (Чехия) – 1.45,0 (0)...

27. Евгений Гараничев (Россия) – 1.47,0 (3)...

32. Симон Шемп (Германия) – 1.49,0 (2)...

36. Александр Логинов (Россия) – 1.50,0 (5)...

59-60. Мартен Фуркад (Франция) – 1.57,0 (1)...

59-60. Юрий Шопин (Россия) – 1.57,0 (7)...

64. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.58,0 (1)