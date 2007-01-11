Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мартен Фуркад был быстрейшим на лыжне, россияне проиграли от двух минут

Французский биатлонист Мартен Фуркад был быстрейшим на лыжне в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Лучший из россиян – Александр Логинов – показал 17-й ход, уступив чуть больше двух минут.
Кубок мира
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Мужчины
Индивидуальная гонка
Лыжный ход
1. Мартен Фуркад (Франция) – 40.16,6
2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 59,9
3. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.21,5
4. Кентен Фильон-Майе (Франция) – 1.26,5
5. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) – 1.27,5
6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.33,8
7. Симон Дестье (Франция) – 1.36,8
8. Лукас Хофер (Италия) – 1.40,9...
12. Йоханнес Кюн (Германия) – 1.54,6...
14. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 2.03,5
15. Ондржей Моравец (Чехия) – 2.04,5...
17. Александр Логинов (Россия) – 2.06,8...
20. Симон Шемп (Германия) – 2.11,4...
23. Антон Шипулин (Россия) – 2.23,6...
28. Евгений Гараничев (Россия) – 2.38,2...
36. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 2.54,5...
59. Юрий Шопин (Россия) – 3.35,5...
70. Матвей Елисеев (Россия) – 3.56,6...
76. Алексей Волков (Россия) – 4.15,7
Скорострельность
1-2. Эрик Лессер (Германия) – 1.29,0 (4)
1-2. Алексей Волков (Россия) – 1.29,0 (1)
3. Антон Шипулин (Россия) – 1.35,0 (4)...
6. Матвей Елисеев (Россия) – 1.38,0 (2)...
8. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1.40,0 (3)...
15-16. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 1.45,0 (3)
15-16. Ондржей Моравец (Чехия) – 1.45,0 (0)...
27. Евгений Гараничев (Россия) – 1.47,0 (3)...
32. Симон Шемп (Германия) – 1.49,0 (2)...
36. Александр Логинов (Россия) – 1.50,0 (5)...
59-60. Мартен Фуркад (Франция) – 1.57,0 (1)...
59-60. Юрий Шопин (Россия) – 1.57,0 (7)...
64. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.58,0 (1)
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