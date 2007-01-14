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    Фуркад попал на подиум в 15-й раз подряд. Это новый рекорд

    Теги Кубок мира сборная Франции рекорды Мартен Фуркад

    Французский биатлонист Мартен Фуркад сегодня стал вторым в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

    В этом сезоне лидер общего зачета попадал на пьедестал почета во всех 12 личных гонках (5-5-2).

    Учитывая концовку сезона-2016/17, Фуркад в 15-й раз подряд попал в топ-3.

    Таким образом, он установил новый рекорд. Француз побил собственное достижение конца сезона-2012/13 – начала сезона-2013/14, когда провел серию в 13 подиумов.

    До Фуркада рекордом по количеству призовых мест на этапах Кубка мира владели восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален и четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев (по 10 заездов в топ-3 подряд).

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