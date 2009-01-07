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    Максим Цветков: «Моя скорость – это дно. Главное – не сорваться»

    Теги Кубок мира сборная России Максим Цветков

    Российский биатлонист Максим Цветков пропустит этап Кубка мира в немецком Рупольдинге.

    «План утверждался в начале лета, проходил через научную группу ЦСП. Наши ожидания от плана немного не совпадают с тем, что сейчас происходит. Надеялись, что выступления под нагрузкой будут другими. Мы на всех этапах делаем силовые, а такая работа не дает разгоняться.

    Революционеры? Такое было пару раз. Не все ребята тренируются одинаково, некоторые делают облегченную версию силовых.

    Я продолжаю верить в тренеров. Если не буду им доверять, то кому тогда? Идет вопрос – что сейчас нужно сделать, чтобы выйти из этого состояния. Не могу вспомнить, когда я последний раз так бегал, как вчера в преследовании. Сам расстраиваюсь, состояние такое, что находишься на грани. Главное – не сорваться. Но если я буду себя гнобить, то загоню себя в яму и не смогу выбраться.

    Скорость в пасьюте – это яма. Это уже дно. Я не бегу этап в Рупольдинге, чтобы выйти на хорошее состояние.

    Обстановка в команде? Не люблю отвечать на этот вопрос. Один раз ответил в 2015-м, когда была не очень хорошая обстановка. Сейчас для меня обстановка лучше», – рассказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

    Кто-нибудь, разбудите русский биатлон

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