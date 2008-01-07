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    Павел Ростовцев: «Я и сегодня могу повторить: наши тренеры работают как динозавры»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Павел Ростовцев Вольфганг Пихлер

    Бывший тренер женской сборной России Павел Ростовцев прокомментировал неудачное выступление российских биатлонистов в текущем сезоне.

    «Все, что сейчас происходит, вполне ожидаемо. У наших спортсменов и тренеров нет заточенности на тяжелую многолетнюю работу. А именно такая работа приносит продолжительный результат. Только она может привести к тому, что обычный спортсмен становится топ-спортсменом.

    – Если допустить, что так работает весь мир, то почему с задачей не могут справиться российские атлеты?

    – Прежде всего потому, что методическая база сегодня уже не работает. Дело даже не в том, что она устарела. Просто биатлон стал другим. Более скоростным, более силовым, более агрессивным. Мне кажется, что мы до сих пор не можем отойти от прежнего биатлонного менталитета с громадными объемами в определенных фазах подготовки.

    А мир давно стал работать по-другому. Как? Я, к сожалению, досконально этого не знаю. У нас была попытка перенять подобный опыт через Вольфганга Пихлера, но этого специалиста наше биатлонное сообщество не приняло, задавило, не позволило работать в том ключе, что он предлагал. Вольфганг – очень сильный специалист, масштабная личность, лидер.

    – Пихлер всего три года работает со шведками, и у них уже виден результат этой работы. Почему такого не случилось в России?

    – Я однажды спросил Вольфганга о его новой команде – как раз перед началом нынешнего сезона. И он ответил, что секрет один – супердисциплина и супермотивация. Никого из спортсменок не приходится заставлять работать, в чем-то убеждать. Дал задание – оно стопроцентно выполняется. У нас же все начиналось с абсолютного противодействия и необязательности.

    – Вы говорили о том, что российское тренерское сообщество – это динозавры и нужно, видимо, просто дождаться, когда все они вымрут.

    – Да. Меня за эти слова критиковали очень жестко и в биатлонных кругах, и в министерстве спорта, но я и сегодня могу повторить: наши тренеры работают как динозавры. И это происходит по всей стране», – рассказал Ростовцев.

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