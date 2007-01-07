Мартен Фуркад о повороте к норвежцам после четвертой стрельбы: «Показал, что не боюсь их, но уважаю»

Французский биатлонист прокомментировал свою победу в пасьюте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Начал гонку не так быстро, как обычно, потому что знал: Йоханнес Бо сидит у меня на пятках и он очень быстр, а скорость не так высока. На первом рубеже он получил преимущество, но я контролировал гонку, догнал его и убежал.

После последней стрельбы я показал норвежцам, что не боюсь их, но уважаю. Поэтому развернулся и поприветствовал их таким образом.

Они могут меня обыграть в любом соревновании, но я их не боюсь, и они меня не боятся. Это я и показал жестом», – сказал Фуркад.

Эмиль Хегле Свенсен: «Сейчас Фуркад нас боится. У него поджилки трясутся»

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