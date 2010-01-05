Сергей Коновалов о женском спринте: «Впечатления от гонки, конечно, тяжелые»

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов подвели итоги спринта на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова, финишировавшая 15-й.

«Впечатления от гонки, конечно, тяжелые. Ходом хорошо смотрелась Катя Юрлова, но, к сожалению, со стойкой она не справилась. Два промаха ей не позволили подняться выше 15 места, хоть это и неплохой результат.

Дарья Виролайнен функционально выглядит хорошо, но три промаха на стойке – это ни в какие ворота… Будем разбираться.

Татьяна Акимова на рубеже отработала медленнее обычного, но в целом со стрельбой справилась. Один габарит у нее не прошел.

Оберхоф в очередной раз преподносит сюрпризы – это и ветер, и дождь. Сложно по горячим следам проанализировать результат Виктории Сливко и Светланы Мироновой. Стрельба у них сегодня не получилась. Будем разбираться с этим», – сказал Коновалов.