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    Сергей Коновалов о женском спринте: «Впечатления от гонки, конечно, тяжелые»

    Теги Кубок мира сборная России жен Сергей Коновалов Екатерина Юрлова-Перхт Дарья Виролайнен Татьяна Акимова (Семенова) Виктория Сливко Светлана Миронова

    Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов подвели итоги спринта на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

    Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова, финишировавшая 15-й.

    «Впечатления от гонки, конечно, тяжелые. Ходом хорошо смотрелась Катя Юрлова, но, к сожалению, со стойкой она не справилась. Два промаха ей не позволили подняться выше 15 места, хоть это и неплохой результат.

    Дарья Виролайнен функционально выглядит хорошо, но три промаха на стойке – это ни в какие ворота… Будем разбираться.

    Татьяна Акимова на рубеже отработала медленнее обычного, но в целом со стрельбой справилась. Один габарит у нее не прошел.

    Оберхоф в очередной раз преподносит сюрпризы – это и ветер, и дождь. Сложно по горячим следам проанализировать результат Виктории Сливко и Светланы Мироновой. Стрельба у них сегодня не получилась. Будем разбираться с этим», – сказал Коновалов.

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