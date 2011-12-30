Павел Колобков: «В уходящем году Россия сохранила позиции лидера мирового спорта»

Министр спорта России Павел Колобков подвел итоги 2017 года.

«В уходящем году Россия сохранила позиции лидера мирового спорта, о чем свидетельствуют результаты наших спортсменов на чемпионатах мира и Европы, успехи на Всемирных универсиадах и Европейских юношеских олимпийских фестивалях по зимним и летним видам спорта, победа в юбилейных X Всемирных играх.

В следующем году мы продолжим работу по популяризации массового спорта. Уже сегодня мы можем утверждать, что число поклонников активного образа жизни в нашей стране с каждым годом увеличивается.

В части антидопинговой деятельности Министерство намерено усилить взаимодействие с ЮНЕСКО, Советом Европы и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в целях борьбы с допингом в спорте.

Уверен, следующий год станет успешным для укрепления позиций отечественного спорта на мировой арене, наши спортсмены приложат все силы, чтобы достойно представить Россию на международных соревнованиях, и подарят много положительных эмоций своим болельщиками», – говорится в обращении Колобкова.