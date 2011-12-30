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    Павел Колобков: «В уходящем году Россия сохранила позиции лидера мирового спорта»

    Теги сборная России сборная России жен Павел Колобков Министерство спорта России

    Министр спорта России Павел Колобков подвел итоги 2017 года.

    «В уходящем году Россия сохранила позиции лидера мирового спорта, о чем свидетельствуют результаты наших спортсменов на чемпионатах мира и Европы, успехи на Всемирных универсиадах и Европейских юношеских олимпийских фестивалях по зимним и летним видам спорта, победа в юбилейных X Всемирных играх.

    В следующем году мы продолжим работу по популяризации массового спорта. Уже сегодня мы можем утверждать, что число поклонников активного образа жизни в нашей стране с каждым годом увеличивается.

    В части антидопинговой деятельности Министерство намерено усилить взаимодействие с ЮНЕСКО, Советом Европы и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в целях борьбы с допингом в спорте.

    Уверен, следующий год станет успешным для укрепления позиций отечественного спорта на мировой арене, наши спортсмены приложат все силы, чтобы достойно представить Россию на международных соревнованиях, и подарят много положительных эмоций своим болельщиками», – говорится в обращении Колобкова.

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