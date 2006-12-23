«Ижевская винтовка». Спринт. Малышко одержал победу, Пащенко — 2-й, Сучилов — 5-й

Сегодня на «Ижевской винтовке» прошла вторая мужская спринтерская гонка. Победу одержал Дмитрий Малышко.
«Ижевская винтовка»
Ижевск
Мужчины
Спринт
1. Дмитрий Малышко – 27.33,5 (0)
2. Петр Пащенко – 54,6 (2)
3. Иван Томилов – 1.05,9 (1)
4. Максим Буртасов – 1.09,9 (0)
5. Семен Сучилов – 1.24,3 (1)
6. Алексей Корнев – 1.26,1 (1)...
12. Александр Поварницын – 1.57,0 (2)...
18. Алексей Слепов – 2.19,9 (3)
19. Никита Поршнев – 2.23,8 (2)
Юрий Шопин на старт не вышел.
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