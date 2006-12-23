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    «Ижевская винтовка». Спринт. Малышко одержал победу, Пащенко — 2-й, Сучилов — 5-й

    Теги сборная России результаты Ижевская винтовка Дмитрий Малышко Алексей Слепов спринт Максим Буртасов Алексей Корнев Семен Сучилов Иван Томилов Петр Пащенко Александр Поварницын Никита Поршнев

    Сегодня на «Ижевской винтовке» прошла вторая мужская спринтерская гонка. Победу одержал Дмитрий Малышко.

    «Ижевская винтовка»

    Ижевск

    Мужчины

    Спринт

    1. Дмитрий Малышко – 27.33,5 (0)
    2. Петр Пащенко – 54,6 (2)
    3. Иван Томилов – 1.05,9 (1) 
    4. Максим Буртасов – 1.09,9 (0)
    5. Семен Сучилов – 1.24,3 (1)
    6. Алексей Корнев – 1.26,1 (1)...
    12. Александр Поварницын – 1.57,0 (2)...
    18. Алексей Слепов – 2.19,9 (3)
    19. Никита Поршнев – 2.23,8 (2)

    Юрий Шопин на старт не вышел. 

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