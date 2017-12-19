Ростовцев о критике со стороны Губерниева: «Давно не смотрю трансляции на канале, где работает этот товарищ»

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Ростовцев ответил на вопросы о критике со стороны Дмитрия Губерниева.

Комментатор «Матч ТВ» во время одной из трансляций с этапа Кубка мира в Анси раскритиковал власти Красноярского края за состояние биатлонного комплекса в Канске. Губерниев не называл никаких имен.

– Удивлены вниманием Губерниева спустя три года?

– Сразу скажу: свое отношение к нему я обозначил в 2014 году. И с тех пор оно не поменялось ни на миллиметр.

– Что касается Канска…

– Ситуация на самом деле не очень радостная. И она длится уже много-много лет. По-моему, проблема кроется в нежелании или неспособности канских властей заниматься теми полномочиями, которыми они наделены федеральным законодательством – а именно развитием детского и массового спорта.

В 2015 году вместе с президентом Союза биатлонистов Красноярского края приезжал в Канск, мы встречались в городскими властями, обсуждали не только «Салют», но и парковую зону в городе, чтобы там создать условия для тренировок ребятишек, искали какие-то решения, наметили пути разрешения проблем, но снова ничего – никаких инициатив от мэрии Канска не последовало.

При этом сегодня в крае реализуется много программ по поддержке массового спорта. Но нет заявок ни от главы Канска, ни от депутатов – а председатель горсовета, кстати, возглавляет городскую федерацию биатлона – нет предложений, что нужно какую-то краевую программу расширять, куда-то направлять дополнительные средства.

Возможностей начать работу у них за 10 лет было огромное количество. Работать за чиновников Канска я не буду. Как и за чиновников Ачинска, моего округа, я не работаю. Но помогать, продвигать инициативы я готов всегда.

– Дошло до того, что Канск звучит в федеральном эфире.

– Признаться, я давно не смотрю трансляции на телеканале, где работает этот товарищ. До меня лишь доходят забавные вещи, например, что при перечислении заслуг российского биатлона он всегда забывает про 2001 год. Случайно забывает, разумеется. Что же касается биатлона в Канске, то здесь есть и недоработка нашего министерства спорта. В том числе и им нужно задавать вопросы, – рассказал Ростовцев.

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