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    Антон Шипулин: «IBU совершенно не испытывает сочувствия к биатлонистам, а делает все в угоду рейтингу»

    Теги Кубок мира сборная России IBU Антон Шипулин

    Российский биатлонист Антон Шипулин раскритиковал расписание гонок Кубка мира.

    «Три старта подряд – это очень тяжело. Мы как раз об этом накануне пасьюта разговаривали с тренерами – что IBU совершенно не испытывает сочувствия к биатлонистам, а делает все в угоду рейтингу. Пятница, суббота и воскресенье – наиболее рейтинговые дни, вот и приходится стартовать три раза подряд.

    Очень тяжело восстанавливаться. Хорошо бы передохнуть, взять паузу, а становится все тяжелее и тяжелее. Думаю, в масс-старте половина участников просто «посыплется» от усталости», – рассказал Шипулин.

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