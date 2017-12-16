Антон Шипулин: «IBU совершенно не испытывает сочувствия к биатлонистам, а делает все в угоду рейтингу»

Российский биатлонист Антон Шипулин раскритиковал расписание гонок Кубка мира.

«Три старта подряд – это очень тяжело. Мы как раз об этом накануне пасьюта разговаривали с тренерами – что IBU совершенно не испытывает сочувствия к биатлонистам, а делает все в угоду рейтингу. Пятница, суббота и воскресенье – наиболее рейтинговые дни, вот и приходится стартовать три раза подряд.

Очень тяжело восстанавливаться. Хорошо бы передохнуть, взять паузу, а становится все тяжелее и тяжелее. Думаю, в масс-старте половина участников просто «посыплется» от усталости», – рассказал Шипулин.