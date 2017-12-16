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    Логинов и Мартен Фуркад пожали руки на цветочной церемонии в Анси

    Теги Кубок мира сборная России сборная Франции Мартен Фуркад Александр Логинов

    Российский биатлонист Александр Логинов и француз Мартен Фуркад пожали друг другу руки во время цветочной церемонии после гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси.

    Фуркад финишировал вторым в гонке, Логинов был четвертым.

    Напомним, что после смешанной эстафеты на чемпионате мира-2017 Логинов не стал жать руку Фуркаду из-за критики со стороны француза в свой адрес. Позже оба спортсмена извинились за свое поведение.

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