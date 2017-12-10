«Однажды в Таиланде мы пошли купаться голыми». Доротея Вирер – о безумных поступках

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер ответила на вопросы о сумасшедших поступках, о России и о самом привлекательном биатлонисте.

– Сколько времени уходит на ваш макияж перед гонкой?

– Я думаю, что 5 минут.

– Я видел фотографии с пивом. Какое количество пива сможете выпить в день?

– Это зависит от обстоятельств. Не так часто. Когда сезон заканчивается, могу выпить очень много.

– Первое, что приходит на ум, когда вы слышите слово «Россия»?

– Я думаю, наверное, про русских девушек. Они очень приятные.

– Любимое русское слово?

– Krasivo.

– Кто, на ваш взгляд, самый привлекательный биатлонист?

– Я не скажу. Потом они подумают, что я влюблена в них.

– Самая сумасшедшая вещь, которую вы когда-либо сделали?

– Самую безумную я вам точно не скажу. На втором месте: я была на каникулах в Таиланде с другими спортсменами, и после очень долгой ночи мы пошли купаться голыми в море.

– Без каких трех вещей вы не можете представить свою жизнь?

– Телефон, мой муж и тушь для ресниц.

– Если не биатлон, о какой работе вы мечтаете?

– Наверное, я бы была студентом.

– Самый счастливый момент вашей жизни?

– День, когда я вышла замуж, – сказала Вирер.

Любимые купальники Доротеи Вирер