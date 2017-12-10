Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Однажды в Таиланде мы пошли купаться голыми». Доротея Вирер – о безумных поступках

    Теги сборная Италии жен Доротея Вирер

    Итальянская биатлонистка Доротея Вирер ответила на вопросы о сумасшедших поступках, о России и о самом привлекательном биатлонисте.

    Сколько времени уходит на ваш макияж перед гонкой?

    – Я думаю, что 5 минут.

    Я видел фотографии с пивом. Какое количество пива сможете выпить в день?

    – Это зависит от обстоятельств. Не так часто. Когда сезон заканчивается, могу выпить очень много.

    Первое, что приходит на ум, когда вы слышите слово «Россия»?

    – Я думаю, наверное, про русских девушек. Они очень приятные.

    Любимое русское слово?

    – Krasivo.

    Кто, на ваш взгляд, самый привлекательный биатлонист?

    – Я не скажу. Потом они подумают, что я влюблена в них.

    Самая сумасшедшая вещь, которую вы когда-либо сделали?

    – Самую безумную я вам точно не скажу. На втором месте: я была на каникулах в Таиланде с другими спортсменами, и после очень долгой ночи мы пошли купаться голыми в море.

    Без каких трех вещей вы не можете представить свою жизнь?

    – Телефон, мой муж и тушь для ресниц.

    Если не биатлон, о какой работе вы мечтаете?

    – Наверное, я бы была студентом.

    Самый счастливый момент вашей жизни?

    – День, когда я вышла замуж, – сказала Вирер.

    Любимые купальники Доротеи Вирер

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться