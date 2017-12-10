«Однажды в Таиланде мы пошли купаться голыми». Доротея Вирер – о безумных поступках
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер ответила на вопросы о сумасшедших поступках, о России и о самом привлекательном биатлонисте.
– Сколько времени уходит на ваш макияж перед гонкой?
– Я думаю, что 5 минут.
– Я видел фотографии с пивом. Какое количество пива сможете выпить в день?
– Это зависит от обстоятельств. Не так часто. Когда сезон заканчивается, могу выпить очень много.
– Первое, что приходит на ум, когда вы слышите слово «Россия»?
– Я думаю, наверное, про русских девушек. Они очень приятные.
– Любимое русское слово?
– Krasivo.
– Кто, на ваш взгляд, самый привлекательный биатлонист?
– Я не скажу. Потом они подумают, что я влюблена в них.
– Самая сумасшедшая вещь, которую вы когда-либо сделали?
– Самую безумную я вам точно не скажу. На втором месте: я была на каникулах в Таиланде с другими спортсменами, и после очень долгой ночи мы пошли купаться голыми в море.
– Без каких трех вещей вы не можете представить свою жизнь?
– Телефон, мой муж и тушь для ресниц.
– Если не биатлон, о какой работе вы мечтаете?
– Наверное, я бы была студентом.
– Самый счастливый момент вашей жизни?
– День, когда я вышла замуж, – сказала Вирер.
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