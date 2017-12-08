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    Антон Шипулин: «Последний километр буквально доползал. Хочется лучшего»

    Теги Кубок мира сборная России сборная Норвегии сборная Франции Антон Шипулин Мартен Фуркад Йоханнес Бо

    Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

    «Еще нет той формы, с которой можно бороться. Видел, как уезжали Бо и Фуркад. Ребята сильно готовы.

    Я хотел подержаться за Фуркадом, это было бы великолепно. Но через полкруга понял, что силы на исходе.

    Последний километр буквально доползал. Хочется лучшего, но что есть, то есть. Не могу это ничем объяснить, будем бороться дальше», – рассказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

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