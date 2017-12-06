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    IBU проведет заседание исполкома по вопросу выступления российских спортсменов в Пхенчхане-2018

    Теги сборная России сборная России жен МОК IBU Пхенчхан-2018

    10 декабря Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) проведет внеочередное заседание для обсуждения решения Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу участия сборной России в Олимпийских играх в Пхенчхане.

    После заседания будет проведено информационное собрание и пресс-конференция, точное время которой буде объявлено во время этапа Кубка мира в Хохфильцене.

    Ранее стало известно о том, что МОК допустил российских спортсменов к участию в Играх-2018 под нейтральным флагом. 

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