IBU проведет заседание исполкома по вопросу выступления российских спортсменов в Пхенчхане-2018

10 декабря Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) проведет внеочередное заседание для обсуждения решения Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу участия сборной России в Олимпийских играх в Пхенчхане.

После заседания будет проведено информационное собрание и пресс-конференция, точное время которой буде объявлено во время этапа Кубка мира в Хохфильцене.

Ранее стало известно о том, что МОК допустил российских спортсменов к участию в Играх-2018 под нейтральным флагом.