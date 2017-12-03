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    Виктория Сливко о комментариях в соцсетях: «Дай вам бог того вдвойне, чего желаете вы мне!»

    Теги сборная России жен Виктория Сливко

    Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась эмоциями от комментариев в соцсетях в свой адрес.

    «И вас тоже, и вам того же, и вас так же, и вам туда же… И дай вам бог того вдвойне, чего желаете вы мне!» – написала Сливко.

    Сливко на этапе Кубка мира в Эстерсунде стала восьмой в супермиксте, 27-й в индивидуальной гонке и 35-й в спринте.

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