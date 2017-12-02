Тарьей Бо: «Не понимал, что выиграл, пока не очнулся от комы»

Норвежский биатлонист Тарьей Бо прокомментировал свою победу в спринте на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Я так долго этого ждал, думал об этом моменте каждый божий день все эти годы. Невероятно здорово снова оказаться на вершине.

Я услышал, что выигрываю семь секунд у Фуркада. И тогда выложился полностью. Перед глазами было темно, я думал только как пройти пять метров, а затем еще пять метров... И вдруг внезапно я на финише.

Я не понимал, что выиграл, пока не очнулся от комы», – сказал Бо-старший в эфире NRK.



Предыдущую победу в Кубке мира норвежец одержал более четырех лет назад.