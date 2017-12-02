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    Тарьей Бо: «Не понимал, что выиграл, пока не очнулся от комы»

    Теги Кубок мира сборная Норвегии Тарьей Бо

    Норвежский биатлонист Тарьей Бо прокомментировал свою победу в спринте на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

    «Я так долго этого ждал, думал об этом моменте каждый божий день все эти годы. Невероятно здорово снова оказаться на вершине.

    Я услышал, что выигрываю семь секунд у Фуркада. И тогда выложился полностью. Перед глазами было темно, я думал только как пройти пять метров, а затем еще пять метров... И вдруг внезапно я на финише.

    Я не понимал, что выиграл, пока не очнулся от комы», – сказал Бо-старший в эфире NRK.

    Предыдущую победу в Кубке мира норвежец одержал более четырех лет назад.

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