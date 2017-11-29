Сергей Коновалов: «Парадоксально то, что все россиянки провалились ходом. Пока не могу сказать почему»

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов подвел итоги выступления команды в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«У всех биатлонисток сегодня очень много промахов.

Наша молодая спортсменка Виктория Сливко отработала очень неплохо – она закончила стрельбу всего с одной штрафной минутой. Катя Юрлова промахнулась два раза, это не совсем ее стрельба.

Если говорить про Дарью Виролайнен, ее стрельба абсолютно неприемлема в нашей ситуации. И, к сожалению, Даша допустила все те ошибки, которые она делает по сезону – три верхних промаха. Пока не буду говорить ничего лишнего, надо делать полный анализ, разбирать.

Что касается Ольги Подчуфаровой и Татьяны Акимовой, то, конечно, сейчас тоже скоротечных выводов никто делать не будет, нужно поговорить со спортсменками, узнать, что они чувствовали, как работали, на что обращали внимание.

Парадоксально то, что все девчонки без исключения провалились ходом. Пока не могу сказать почему. Нужно оценить все моменты – лыжи, функциональное состояние. Может, что-то по дистанции было не так, может, сказывается леденистая трасса», – сказал Коновалов в эфире телеканала «Матч ТВ».