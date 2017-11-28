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    Тренер сборной Чехии: «Принимали ли русские допинг в Сочи-2014? Что за вопрос, иначе почему же МОК отдал нам медали?»

    Теги Сочи-2014 сборная России жен допинг МОК Яна Романова Ольга Вилухина сборная Чехии жен Ондржей Рыбарж

    Тренер сборной Чехии Ондржей Рыбарж прокомментировал дисквалификацию россиянок Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

    «Да нет никаких эмоций, просто очень злит все это. Такие решения должны очистить наш спорт. У наших девушек нет никаких эмоций от этих медалей Олимпиады. То, что награды в Сочи завоевали спортсмены, игравшие не по правилам, очень плохо. Все, чему я рад, — это что медали теперь в правильных руках. Огорчен всей этой допинговой историей, которая была у российской команды в Сочи. 

    Верю ли, что русские принимали допинг на Играх-2014? Ну что за вопрос?! Почему, по-вашему, МОК отдал медали чешской команде? Вы считаете, что русские при всей этой ситуации чисты? Хорошо, нет ни одной положительной допинг-пробы. Но тогда почему медали теперь у нас?» – рассказал Рыбаржв эфире «Матч ТВ».

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