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    Решение об участии российских паралимпийцев в Пхенчхане-2018 примут с 14 по 16 декабря

    Теги МОК Пхенчхан-2018 Владимир Лукин ПКР паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен

    Решение об участии российских паралимпийцев в Пхенчхане-2018 примут с 14 по 16 декабря.

    «Решение об участии российских паралимпийцев в зимних Паралимпийских играх будет принято в период с 14 по 16 декабря.

    Это связано с проведением в эти дни исполкома Международного паралимпийского комитета, который и будет принимать решение», – рассказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

    Напомним, что 5 декабря решится вопрос об участии основной сборной России в Играх-2018.

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