Решение об участии российских паралимпийцев в Пхенчхане-2018 примут с 14 по 16 декабря.

«Решение об участии российских паралимпийцев в зимних Паралимпийских играх будет принято в период с 14 по 16 декабря.

Это связано с проведением в эти дни исполкома Международного паралимпийского комитета, который и будет принимать решение», – рассказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

Напомним, что 5 декабря решится вопрос об участии основной сборной России в Играх-2018.