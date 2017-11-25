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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Приложение «Биатлон+» – самый удобный способ следить за любимым видом спорта

    Теги Магдалена Нойнер Дарья Домрачева Уле Эйнар Бьорндален Ольга Зайцева Кубок мира сборная России Sports.ru Кубок IBU Антон Шипулин мобильные приложения

    В норвежском Шушене уже стартовал первый этап биатлонного Кубка IBU. Самое время установить специальное приложение «Биатлон+», чтобы быть в курсе всех событий нового сезона.

    УСТАНОВИТЬ «БИАТЛОН» НА iPHONE/iPAD

    УСТАНОВИТЬ «БИАТЛОН» НА ANDROID

     

    С приложением «Биатлон+» вы получаете:

    – Календарь нового сезона и общий зачет турниров

    – Новости о спортсменах и всех соревнованиях

    – Интервью главных звезд и тренеров

    – Текстовые трансляции соревнований

    – Push-уведомления о результатах, а также самых важных новостях из мира биатлона

    – Статистику спортсменов

    – Оперативно пополняемые галереи с яркими фотографиями

    – Эксклюзивные блоги и материалы болельщиков

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками биатлона

    УСТАНОВИТЬ «БИАТЛОН» НА iPHONE/iPAD

    УСТАНОВИТЬ «БИАТЛОН» НА ANDROID

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