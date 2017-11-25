Приложение «Биатлон+» – самый удобный способ следить за любимым видом спорта

В норвежском Шушене уже стартовал первый этап биатлонного Кубка IBU. Самое время установить специальное приложение «Биатлон+», чтобы быть в курсе всех событий нового сезона.

УСТАНОВИТЬ «БИАТЛОН» НА iPHONE/iPAD

УСТАНОВИТЬ «БИАТЛОН» НА ANDROID

С приложением «Биатлон+» вы получаете:

– Календарь нового сезона и общий зачет турниров

– Новости о спортсменах и всех соревнованиях

– Интервью главных звезд и тренеров

– Текстовые трансляции соревнований

– Push-уведомления о результатах, а также самых важных новостях из мира биатлона

– Статистику спортсменов

– Оперативно пополняемые галереи с яркими фотографиями

– Эксклюзивные блоги и материалы болельщиков

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками биатлона

УСТАНОВИТЬ «БИАТЛОН» НА iPHONE/iPAD

УСТАНОВИТЬ «БИАТЛОН» НА ANDROID