Приложение «Биатлон+» – самый удобный способ следить за любимым видом спорта
В норвежском Шушене уже стартовал первый этап биатлонного Кубка IBU. Самое время установить специальное приложение «Биатлон+», чтобы быть в курсе всех событий нового сезона.
УСТАНОВИТЬ «БИАТЛОН» НА iPHONE/iPAD
УСТАНОВИТЬ «БИАТЛОН» НА ANDROID
С приложением «Биатлон+» вы получаете:
– Календарь нового сезона и общий зачет турниров
– Новости о спортсменах и всех соревнованиях
– Интервью главных звезд и тренеров
– Текстовые трансляции соревнований
– Push-уведомления о результатах, а также самых важных новостях из мира биатлона
– Статистику спортсменов
– Оперативно пополняемые галереи с яркими фотографиями
– Эксклюзивные блоги и материалы болельщиков
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками биатлона
УСТАНОВИТЬ «БИАТЛОН» НА iPHONE/iPAD
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.