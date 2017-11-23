Павел Ростовцев: «Как сейчас организована борьба с допингом на международном уровне – это беспредел»

Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) лишить скелетониста Александра Третьякова золота Сочи-2014.

«Считаю, что лишение Александра олимпийского золота абсолютно не правильно. Те аргументы, на основании которых принималось МОК это решение, никто пока не видел. Нет мотивировочной части этого решения.

Но если оно сделано на основании наличия царапин на баночках, где содержатся пробы Александра, то какое к этому отношению имеет сам спортсмен?

Как сейчас организована борьба с допингом на международном уровне – это не борьба с допингом, это беспредел. Это политика против нашей страны», – сказал Ростовцев.

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