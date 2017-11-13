Тура Бергер: «Я не могла подозревать соперниц в употреблении допинга»

Двукратная олимпийская чемпионка Тура Бергер прокомментировала возможное получение женской сборной Норвегии серебряной медали в женской эстафете в Сочи-2014.

На Олимпийских играх в Сочи норвежки стали третьими вслед за россиянками. В случае признания Ольги Вилухиной и Яны Романовой виновными в нарушении антидопинговых правил норвежские биатлонистки получат серебро.

«Чувства от выигранной медали испытываешь там и тогда. А иначе выходит что-то типа «а, ну понятно…». Даже не знаю, что сказать по этому поводу.

Прошло уже много лет, к тому же я плохо запоминаю имена. Сложно копаться в том, что случилось четыре года назад. Я не читала о допинговых подозрениях в адрес россиянок до того, как вы меня спросили.

– У тебя были сомнения по отношению к соперницам, когда ты выступала?

– Я жила с верой, что все мои соперницы чисты. Спортсмен не может верить во что-то другое. Отслеживать незаконные вещи должна система. Я не могла подозревать кого-либо в употреблении допинга. Такой фокус был бы совершенно неправильным. Тогда я думала о своих выступлениях», – отметила Тура Бергер.

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