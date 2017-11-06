Ольга Подчуфарова: «Наработки сезона проявятся позже. Побежим — и все увидим»

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова подвела итоги работы, проведенной в межсезонье.

«Могу сравнить то, с чем я входила в предыдущий сезон и с чем иду в этот. Если провести аналогию, результат того, что нынче я как следует восстановилась и прошла необходимое лечение — налицо. А то, что мы наработали на тренировках, проявится только в сезоне. Сейчас об этом не стоит рассуждать. Побежим — и все увидим.

— На сборе в Тюмени как отдыхаете от тренировок?

— Читаю. Сейчас параллельно осваиваю «Алхимика» Пауло Коэльо и еще одну книгу с психологическим уклоном. Это скорее такая автобиография спортсмена, который рассказывает о своем подходе к тренировкам и других интересных вещах», — рассказала Подчуфарова.