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    Ольга Подчуфарова: «Наработки сезона проявятся позже. Побежим — и все увидим»

    Теги сборная России жен Ольга Подчуфарова

    Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова подвела итоги работы, проведенной в межсезонье.

    «Могу сравнить то, с чем я входила в предыдущий сезон и с чем иду в этот. Если провести аналогию, результат того, что нынче я как следует восстановилась и прошла необходимое лечение — налицо. А то, что мы наработали на тренировках, проявится только в сезоне. Сейчас об этом не стоит рассуждать. Побежим — и все увидим.

    — На сборе в Тюмени как отдыхаете от тренировок?

    — Читаю. Сейчас параллельно осваиваю «Алхимика» Пауло Коэльо и еще одну книгу с психологическим уклоном. Это скорее такая автобиография спортсмена, который рассказывает о своем подходе к тренировкам и других интересных вещах», — рассказала Подчуфарова.

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