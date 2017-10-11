Для отбора на Игры-2018 русским биатлонистам нужно попадать в топ-15 общего зачета Кубка мира. Биатлонисткам – в топ-20

Союз биатлонистов России ( ) опубликовал критерии отбора в команду на этапы Кубка мира и .

Критерии отбора

1-3 этапы Кубка мира

Состав команды формируется из числа спортсменов, прошедших централизованную подготовку в составе сборной России и определяется решением тренеров. На эти этапы поедут не более 15 спортсменов (8 мужчин и 7 женщин).

4-6 этапы Кубка мира



В команду отбираются 9 спортсменов (5 мужчин и 4 женщины) по решению тренеров с учетом показанных результатов на первых этапах Кубка мира, Кубка IBU и Кубка России.

Еще два спортсмена (1 мужчина и 1 женщина) отбираются по результатам третьего этапа Кубка России (индивидуальная гонка, первый спринт), с учетом набора наибольшего количества очков в индивидуальных видах программы.

При одинаковом количестве очков предпочтение отдается спортсмену, имеющему лучший результат в индивидуальной гонке.

Пхенчхан-2018

Команда формируется по результатам выступления на первых шести этапах Кубка мира. Для отбора мужчинам необходимо занять с 1 по 15 место в общем зачете Кубка мира, женщинам – с 1 по 20 место.

В случае невыполнения данных требований состав команды дополняется спортсменами по решению тренеров.

Общая квота на Игры-2018 – 12 спортсменов (6 мужчин и 6 женщин).

7-8 этапы Кубка мира

Состав участников (8 мужчин и 7 женщин) определяется по решению тренеров с учетом показанных результатов в Пхенчхане-2018, чемпионате Европы, этапах Кубка мира, Кубка IBU и Кубка России.

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