Для отбора на Игры-2018 русским биатлонистам нужно попадать в топ-15 общего зачета Кубка мира. Биатлонисткам – в топ-20
Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал критерии отбора в команду на этапы Кубка мира и Пхенчхан-2018.
Критерии отбора
1-3 этапы Кубка мира
Состав команды формируется из числа спортсменов, прошедших централизованную подготовку в составе сборной России и определяется решением тренеров. На эти этапы поедут не более 15 спортсменов (8 мужчин и 7 женщин).
4-6 этапы Кубка мира
В команду отбираются 9 спортсменов (5 мужчин и 4 женщины) по решению тренеров с учетом показанных результатов на первых этапах Кубка мира, Кубка IBU и Кубка России.
Еще два спортсмена (1 мужчина и 1 женщина) отбираются по результатам третьего этапа Кубка России (индивидуальная гонка, первый спринт), с учетом набора наибольшего количества очков в индивидуальных видах программы.
При одинаковом количестве очков предпочтение отдается спортсмену, имеющему лучший результат в индивидуальной гонке.
Пхенчхан-2018
Команда формируется по результатам выступления на первых шести этапах Кубка мира. Для отбора мужчинам необходимо занять с 1 по 15 место в общем зачете Кубка мира, женщинам – с 1 по 20 место.
В случае невыполнения данных требований состав команды дополняется спортсменами по решению тренеров.
Общая квота на Игры-2018 – 12 спортсменов (6 мужчин и 6 женщин).
7-8 этапы Кубка мира
Состав участников (8 мужчин и 7 женщин) определяется по решению тренеров с учетом показанных результатов в Пхенчхане-2018, чемпионате Европы, этапах Кубка мира, Кубка IBU и Кубка России.
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