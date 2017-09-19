Александр Кравцов: «На ЧМ-2017 Шипулин и Фуркад уже пожали руки. Им еще обняться и поцеловаться?»
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов поделился мнением насчет готовности к сезону лидера мужской сборной Антона Шипулина.
«Я общался с Шипулиным в Чайковском на летнем чемпионате мира, и меня, как человека, который тоже в свое время занимался тренерской работой, устраивает все.
Когда раздаются ахи и охи – ах, промазал, ах, не попал – я говорю, что цыплят по осени считают. Мы разберемся – попал он или промазал. У нас, знаете, каждый готов поучить, но со стороны. Я, говорит, к этому не причастен и отвечать не собираюсь, но умное скажу», – сказал Кравцов.
Также президент СБР рассказал об отношениях Шипулина и француза Мартена Фуркада.
«Они же друг другу уже руки пожали! Что им еще остается – обняться и поцеловаться?» – добавил функционер.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.