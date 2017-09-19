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    Александр Кравцов: «На ЧМ-2017 Шипулин и Фуркад уже пожали руки. Им еще обняться и поцеловаться?»

    Теги сборная России сборная Франции СБР Александр Кравцов Антон Шипулин Мартен Фуркад

    Глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов поделился мнением насчет готовности к сезону лидера мужской сборной Антона Шипулина.

    «Я общался с Шипулиным в Чайковском на летнем чемпионате мира, и меня, как человека, который тоже в свое время занимался тренерской работой, устраивает все.

    Когда раздаются ахи и охи – ах, промазал, ах, не попал – я говорю, что цыплят по осени считают. Мы разберемся – попал он или промазал. У нас, знаете, каждый готов поучить, но со стороны. Я, говорит, к этому не причастен и отвечать не собираюсь, но умное скажу», – сказал Кравцов.

    Также президент СБР рассказал об отношениях Шипулина и француза Мартена Фуркада.

    «Они же друг другу уже руки пожали! Что им еще остается – обняться и поцеловаться?» – добавил функционер.

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