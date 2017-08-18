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    Максим Цветков: «Было бы легче, если бы нам поменьше задавали вопросов про Олимпиаду»

    Теги сборная России Пхенчхан-2018 Максим Цветков

    Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о подготовке к новому сезону.

    «Тренировки проходят хорошо. В это межсезонье у нас и предыдущие сборы состоялись абсолютно без сбоев. Очень важно, что в тренировочном плане все идет гладко.

    Честно говоря, было бы легче, если бы нам поменьше задавали вопросов про Олимпиаду. Вокруг большой ажиотаж, тема Игр постоянно поднимается, что создает дополнительное напряжение. Для нас же главное сейчас – просто тренироваться и не отвлекаться на лишние размышления», – сказал Цветков.

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