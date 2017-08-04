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    Александр Грушин: «Коробят высказывания Резцовой. Прежде чем открывать рот, вспомни: сама-то что творила?»

    Теги сборная России жен лыжные гонки Александр Грушин Анфиса Резцова

    Заслуженный тренер СССР и России по лыжным гонкам Александр Грушин рассказал об отношении к трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой.

    «Сразу скажу: меня коробят последние высказывания в прессе Резцовой. Прежде чем открывать рот, вспомни: сама-то что творила? Если у тебя рыльце в пушку – лучше обойди некоторые вопросы.

    У Анфисы характер взбалмошный. Это помешало ей в спорте. Если б по-другому тренировалась, завоевала бы намного больше медалей.

    Кто перед Олимпиадой в Калгари отправил ее делать аборт?

    – Не знаю. Я к этому точно отношения не имел.

    Анфиса жаловалась в интервью: «Тренеры и чиновники, отвечавшие за зимние виды, шумели: «На носу олимпийский сезон! Уходить в декрет не имеешь права! Сборная на тебя рассчитывает!»

    – Все, что слышите от Резцовой, делите на два. Как минимум. То про допинг что-нибудь ляпнет, то…

    Про постель. Через которую в 90-е биатлонистки якобы попадали в сборную.

    – У Резцовой и раньше-то в голове ветер гулял. Думал, хоть сейчас повзрослела, а она… Прежде, чем делать такие заявления, оскорблять подруг, лучше пусть в себе покопается. Если я начну рассказывать, как Резцова тогда чудила, у вас уши завянут!

    А давайте.

    – Нет уж. Не хочу! Я не из тех, кто любит копаться в грязном белье. Считаю это ниже собственного достоинства.

    Александр Тихонов посоветовал Резцовой «протрезветь». А вы что посоветовали бы?

    – То же самое. Все правильно Тихонов сказал. Резцова такими откровениями в первую очередь себя позорит», – отметил Грушин.

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