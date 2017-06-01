Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, почему тренер Владимир Королькевич не появился в женской сборной России, и о ситуации с тренерами мужской команды.

«Конечно, мы рассчитывали на появление Королькевича в составе сборной, но вмешались некие внешние обстоятельства, и он не будет работать с командой. Я с огромным уважением и трепетом отношусь к личности . Мы давние друзья и соратники.

Мне остается только расстраиваться, что он не работает со сборной, но такова реальность. Я бы даже сказал, что такова политическая ситуация вокруг спорта, особенно вокруг российского спорта.

Меня волнует вопрос взаимоотношений между и Андреем Падиным. Но поскольку люди умные, люди взрослые, я надеюсь, что они не просто договорятся, а верю, что между ними возникнет та самая химия. Это важно, чтобы они могли объективно, трезво подходить к решению задач.

Понятно, что не только у меня, но у всей страны, наверное, были вопросы к Рикко Гроссу. Но он прекрасно знает, где были определенные проблемы, и я не сомневаюсь, что при подготовке к Олимпиаде мужской тренерский штаб ошибок не допустит», – сказал Губерниев.