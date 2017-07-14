Мутко заявил, что Россия может стать для всего мира примером переаттестации антидопинговой системы

Вице-премьер России Виталий Мутко высказался на тему переаттестации российской антидопинговой системы.

По мнению чиновника, Россия может послужить примером всему миру.

«Ту дорогу, которую сейчас мы прошли по переаттестации всей антидопинговой системы России, на нее уже можно примерять весь мир. Мы делаем все, может быть, опережая сейчас вообще те реформы, которые будут в системе антидопинга сделаны», – сказал Мутко.

По словам вице-премьера, комплекс мер, принятых правительством, направлен на то, чтобы создать в стране такую систему, в которой применение допинга будет вне закона. «А кто будет нарушать эти правила, несомненно, будут наказаны», – подчеркнул Мутко.

В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим кодексу на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда. После этого был начат процесс реформирования российской антидопинговой систмы.

На данный момент реализует дорожную карту по восстановлению своего статуса соответствия. При выполнении всех требований, выдвинутых WADA в дорожной карте, РУСАДА может восстановить свой статус в ноябре.