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    Бывший офицер КГБ: «Во все международные спортивные организации внедрены агенты российских спецслужб»

    Теги ФИФА МОК Томас Бах Джанни Инфантино политика Владимир Попов

    Бывший офицер КГБ Владимир Попов рассказал о том, что российские спецслужбы контролируют высших чиновников международных спортивных организаций.

    Сейчас бывшие сотрудники КГБ по-прежнему внедрены, к примеру, в Международный олимпийский комитет (МОК)?

    – Да, это агенты бывшего КГБ, сейчас ФСБ или других спецслужб.

    То есть они вовлечены в спорт?

    – Безусловно.

    Повсюду?

    – Безусловно.

    Все важные для ранее КГБ, а теперь ФСБ персоны получают в отелях специальные комнаты, которые мы на слэнге КГБ называем «плюс-комнаты». Это означает, что там есть скрытые видеокамеры, аудио- и телефонная прослушка. Те, кто находятся в такой комнате, контролируются каждую минуту, каждую секунду.

    То есть, вы уверены, что Самаранч, будучи президентом МОК, бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и теперешние главы МОК и ФИФА Томас Бах и Джанни Инфантино жили или будут жить в «плюс-комнатах» во время визита в Москву?

    – Да, без сомнений. Именно так используются эти комнаты, – заверил Попов.

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