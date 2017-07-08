Бывший офицер КГБ Владимир Попов рассказал о том, что российские спецслужбы контролируют высших чиновников международных спортивных организаций.

– Сейчас бывшие сотрудники КГБ по-прежнему внедрены, к примеру, в Международный олимпийский комитет (МОК)?

– Да, это агенты бывшего КГБ, сейчас ФСБ или других спецслужб.

– То есть они вовлечены в спорт?

– Безусловно.

– Повсюду?

– Безусловно.

Все важные для ранее КГБ, а теперь ФСБ персоны получают в отелях специальные комнаты, которые мы на слэнге КГБ называем «плюс-комнаты». Это означает, что там есть скрытые видеокамеры, аудио- и телефонная прослушка. Те, кто находятся в такой комнате, контролируются каждую минуту, каждую секунду.

– То есть, вы уверены, что Самаранч, будучи президентом МОК, бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и теперешние главы МОК и ФИФА Томас Бах и Джанни Инфантино жили или будут жить в «плюс-комнатах» во время визита в Москву?

– Да, без сомнений. Именно так используются эти комнаты, – заверил Попов.