Шипулин и Волков протестировали новейшие винтовки от «Калашникова»

Российские биатлонисты Антон Шипулин и Алексей Волков протестировали новейшие винтовки БИ-7-7 от концерна «Калашников».

«Иван Черезов привез первые образцы новой биатлонной винтовки «БИ-7-7», чтобы члены сборной России Антон Шипулин и Алексей Волков протестировали оружие и поделились своим впечатлением о разработке Ижмаша», – рассказала директор по коммуникациям концерна София Иванова.

«Оружие хорошее, понятно, что оно только выходит и есть какие-то мелкие недочеты, но я думаю, что вы в концерне «Калашников» с этим быстро разберетесь, а в принципе мне очень понравилось», – отметил Шипулин.