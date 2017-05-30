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    Дмитрий Губерниев: «Коновалов – профессионал своего дела, россиянки без медалей из Пхенчхана не уедут»

    Теги сборная России жен Дмитрий Губерниев Сергей Коновалов Пхенчхан-2018

    Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что назначение Сергея Коновалова старшим тренером женской сборной России благоприятно скажется на результатах команды.

    «Хочу поддержать старшего тренера женской сборной России по биатлону Сергея Коновалова. Умный, вдумчивый, харизматичный. Настоящий профессионал своего дела.

    Я убежден, наши женщины без медалей из олимпийской Кореи не уедут. Вперед, тренер. Не просто верю в успех, а знаю. Успех будет. Сергей Коновалов – даешь!» – написал Губерниев.

    Круг замкнулся. В биатлоне вообще остались тренеры?

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