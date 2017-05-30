Шипулин может стать кандидатом на пост члена Совета Федерации от Свердловской области

По информации «ВЕДОМОСТЕЙ Урал», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев собирается выдвинуть на пост члена Совета Федерации от Свердловской области биатлониста Антона Шипулина.

Предполагается, что встреча, на которой чиновник сделает важное заявление, состоится уже послезавтра, 31 мая.

По неподтвержденной информации, Куйвашев на встрече с представителями «Единой России» может официально заявить о своей тройке кандидатов на должность члена Совета Федерации от Свердловской области. В этот список может войти Шипулин.

По некоторым данным, ранее предполагалось, что кандидатами станут действующий сенатор, бывший глава региона Эдуард Россель, а также мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и экс-глава свердловского правительства, и.о. гендиректора компании «Т Плюс» Денис Паслер. Однако Паслера из-за низкого рейтинга на севере Среднего Урала вполне могут заменить именно на Шипулина.

Шипулина связывают с Куйвашевым дружеские отношения: в 2015 году губернатор побывал на свадьбе олимпийского чемпиона, а недавно спортсмен вместе с главой региона приняли участие в благотворительном хоккейном матче.

Также Шипулин ранее стал член Общественной палаты Свердловской области по так называемой «губернаторской квоте». Скорее всего, штаб Куйвашев хочет использовать спортсмена в предвыборной кампании как медийное лицо, которое могло бы активно призывать свердловчан голосовать за действующего губернатора.