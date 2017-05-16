Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович будет переведен на должность старшего тренера команды по резерву, утверждает ТАСС со ссылкой на несколько источников.

Касперович занимает пост главного тренера с 2015 года и покинет его 31 мая, по истечении срока действия его контракта с Союзом биатлонистов России (СБР).

Руководство СБР не намерено замещать вакантный пост, поскольку должность главного тренера планируется упразднить.

«Касперович должен перейти на должность старшего по резерву, однако не исключаю, что он сохранит влияние и на главную команду», – сказал один из источников.