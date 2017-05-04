Представители ЮНЕСКО выступили против коллективной ответственности за нарушение антидопинговых правил

3 мая в Олимпийском комитете России (ОКР) состоялась встреча президента ОКР Александра Жукова с делегацией ЮНЕСКО.

Целью визита делегации в Россию была оценка хода реализации положений международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте и оценка антидопинговой политики РФ.

В соответствии с программой пребывания делегация провела переговоры с руководством Министерства спорта РФ, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Паралимпийского комитета России.

«Представители ЮНЕСКО заявили о необходимости объединения усилий МОК, WADA и государств, подписавших указанную конвенцию ЮНЕСКО, по дальнейшему совершенствованию мировой антидопинговой системы.

Стороны согласились с необходимостью внесения в текст конвенции ряда положений о недопустимости коллективной ответственности за нарушение антидопинговых правил отдельными спортсменами и защиты интересов чистых спортсменов», – говорится в сообщении ОКР.

В состав делегации ЮНЕСКО входили Жан-Франсуа Виолет, Елена Гримау, Тереза Забел, Радаме Килли и ряд российских экспертов. Делегация планирует повторно посетить Россию в июне 2017 года с тем, чтобы представить доклад и соответствующие рекомендации по итогам состоявшегося визита.