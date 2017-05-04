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    Представители ЮНЕСКО выступили против коллективной ответственности за нарушение антидопинговых правил

    Теги допинг Александр Жуков ОКР ЮНЕСКО

    3 мая в Олимпийском комитете России (ОКР) состоялась встреча президента ОКР Александра Жукова с делегацией ЮНЕСКО.

    Целью визита делегации в Россию была оценка хода реализации положений международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте и оценка антидопинговой политики РФ.

    В соответствии с программой пребывания делегация провела переговоры с руководством Министерства спорта РФ, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Паралимпийского комитета России.

    «Представители ЮНЕСКО заявили о необходимости объединения усилий МОК, WADA и государств, подписавших указанную конвенцию ЮНЕСКО, по дальнейшему совершенствованию мировой антидопинговой системы.

    Стороны согласились с необходимостью внесения в текст конвенции ряда положений о недопустимости коллективной ответственности за нарушение антидопинговых правил отдельными спортсменами и защиты интересов чистых спортсменов», – говорится в сообщении ОКР.

    В состав делегации ЮНЕСКО входили Жан-Франсуа Виолет, Елена Гримау, Тереза Забел, Радаме Килли и ряд российских экспертов. Делегация планирует повторно посетить Россию в июне 2017 года с тем, чтобы представить доклад и соответствующие рекомендации по итогам состоявшегося визита.

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