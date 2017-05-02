«Есть чувство, что этот день не придет никогда». Бьорндален – о завершении карьеры

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален поделился мыслями о своем уходе из спорта.

– Ты попытался завершить карьеру после Олимпиады-2014 в Сочи. Но не сумел. А вообще сумеешь когда-нибудь?

– Я страшусь этого дня. У меня есть чувство, что этот день не придет никогда. Мне нужно найти причину, чтобы он наступил.

Когда это случится, я дам вам четкий ответ, сообщение, что все, теперь все закончилось. Что теперь я должен найти себе другое занятие, попробовать стать взрослым и начать работать... – сказал Бьорндален в программе Senkveld норвежского телеканала TV2.

Уле Эйнар Бьорндален: «Я очень хорош в смене подгузников»