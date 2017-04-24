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    Суд признал Минспорта России потерпевшей стороной по делу Родченкова

    Теги допинг РУСАДА Министерство спорта России Григорий Родченков

    Суд признал Министерство спорта России потерпевшей стороной по делу бывшего главы РУСАДА Григория Родченкова.

    «Министерство спорта РФ признано потерпевшей стороной, в данный момент оно готовится предъявить иск», – сообщил следователь в суде.

    Как следует из материалов суда, Министерству спорта был нанесен имущественный вред, а также вред деловой репутации. Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест имущества дочери Родченкова Марины Балакиной, а именно на арест земельного участка в Солнечногорском районе Подмосковья и жилого дома. 

    Защита в суде настаивала на отмене ареста имущества, ссылаясь на отсутствие доказательств того, что имущество было получено в результате преступных действий Родченкова. Следствие же считает, что дом на участке был построен на деньги, полученные от продажи запрещенных препаратов.

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