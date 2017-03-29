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    Чемпионат России. Смешанная эстафета. Красноярский край победил, Тюмень – 2-я, Ханты-Мансийск – 3-й

    Теги сборная России сборная России жен результаты чемпионат России Анастасия Загоруйко (Романова) Екатерина Шумилова Дмитрий Елхин Сергей Корастылев Александр Логинов Максим Буртасов Дарья Виролайнен Алексей Корнев Александр Чернышов Семен Сучилов Ирина Услугина (Трусова) Ульяна Кайшева сборная Тюменской области жен Галина Нечкасова Ирина Старых Тимур Махамбетов сборная Тюменской области Светлана Бочкарева Анна Никулина Александр Поварницын Виктория Сливко Светлана Миронова Дмитрий Шамаев Тамара Воронина Игорь Прощенко сборная ХМАО-Югры жен сборная ХМАО-Югры Маргарита Васильева Ольга Филиппова Илья Серков Алексей Шевченко Сергей Юрасов

    Сегодня в Увате на чемпионате России по биатлону команда Красноярского края выиграла смешанную эстафету.

    Чемпионат России

    Уват

    Смешанная эстафета

    1. Красноярский край (Ольга Филиппова, Маргарита Васильева, Тимур Махамбетов, Сергей Корастылев) – 1:20.57,2 (0+5)
    2. Тюменская область-2 (Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Илья Серков, Дмитрий Елхин) – 38,8 (0+9)
    3. ХМАО-ЮГРА (Дарья Виролайнен, Екатерина Шумилова, Алексей Корнев, Семен Сучилов) – 58,4 (2+12)
    4. Тюменская область (Ирина Старых, Ирина Услугина, Александр Чернышов, Александр Логинов) – 1.22,9 (1+9)
    5. Свердловская область (Тамара Воронина, Светлана Миронова, Сергей Юрасов, Алексей Шевченко) – 2.02,1 (1+14)
    6. Новосибирская область (Анна Никулина, Галина Нечкасова, Игорь Прощенко, Максим Буртасов) – 2.19,7 (1+10)...
    8. Удмуртия (Светлана Бочкарева, Ульяна Кайшева, Дмитрий Шамаев, Александр Поварницын) – 2.34,8 (3+11)

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