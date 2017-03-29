Сегодня в Увате на чемпионате России по биатлону команда Красноярского края выиграла смешанную эстафету.

Чемпионат России

Уват

Смешанная эстафета

1. Красноярский край (Ольга Филиппова, Маргарита Васильева, Тимур Махамбетов, Сергей Корастылев) – 1:20.57,2 (0+5)

2. Тюменская область-2 (Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Илья Серков, Дмитрий Елхин) – 38,8 (0+9)

3. ХМАО-ЮГРА (Дарья Виролайнен, Екатерина Шумилова, Алексей Корнев, Семен Сучилов) – 58,4 (2+12)

4. Тюменская область (Ирина Старых, Ирина Услугина, Александр Чернышов, Александр Логинов) – 1.22,9 (1+9)

5. Свердловская область (Тамара Воронина, Светлана Миронова, Сергей Юрасов, Алексей Шевченко) – 2.02,1 (1+14)

6. Новосибирская область (Анна Никулина, Галина Нечкасова, Игорь Прощенко, Максим Буртасов) – 2.19,7 (1+10)...

8. Удмуртия (Светлана Бочкарева, Ульяна Кайшева, Дмитрий Шамаев, Александр Поварницын) – 2.34,8 (3+11)