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    Глава ФМБА: «Докажем, что мельдоний остается в организме спустя год после употребления»

    Теги допинг WADA ФМБА Владимир Уйба

    Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что мельдоний может оставаться в организме человека в течение года.

    «Доказали уже, что три месяца было ошибкой, что полгода есть. Дальше мы докажем, что мельдоний есть и через год, потому что мы это понимаем. Следовательно, его нужно исключать из запрещенных и реабилитировать всех наших спортсменов, которые попали как нарушители», – сказал Уйба.

    По его словам, документы с результатами исследования, которые служат доказательством того, что мельдоний не выводится из организма через полгода, уже представлены в WADA.

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