Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Костин рассказал о посещаемости на внутрироссийских турнирах.

«У нас есть конкурентное преимущество – у нас разрешено выпивать. Бывает очень холодно – есть специальные приспособления, когда можно наливать разные напитки в стаканчики разного объема.

Когда трассу приводят в порядок, проходит порядка двух часов – народ ищет теплые места. Поэтому организаторы создают места, в которых можно и согреться, и поесть, и сувениры приобрести.

С посещаемостью у нас, к счастью, проблем пока нет. В местах, где есть традиции, с болельщиками все в порядке», – сказал Костин.