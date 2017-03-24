У Мартена Фуркада родилась вторая дочь

В семье французского биатлониста Мартена Фуркада и его девушки Элен Узабьега родилась вторая дочь.

В четверг во второй половине дня на свет появилась девочка, которую родители назвали Инес. У Фуркада и его подруги уже есть дочь Манон, которая родилась в сентябре 2015 года.

Напомним, что француз мог пропустить заключительные этапы Кубка мира в связи с ожиданием рождения ребенка, но решил принять участие в соревнованиях.