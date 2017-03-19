Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин прокомментировал выступление женской российской команды в текущем сезоне.

«Это просто безобразие, что тут говорить. Когда Кравцова избрали президентом, я ему позвонил поздравить, сказал: «Александр Михайлович, ну что вы творите? Посмотрите, это не те тренеры, которые должны тренировать сборную». Он мне сказал: «Да, я все понимаю, но что делать, не могу же снова собирать тренерский совет и снова выбирать тренеров. Кого выбрали – того выбрали, год пройдет, там видно будет».

Прошел год, ничего мы не увидели абсолютно. Этот год прошел. Как можно ставить старшим тренером человека, который только закончил свою спортивную карьеру? Все оставили на своих местах, всех тренеров. Если все женщины после половины сезона – уже все: Слепцова не бегает, Подчуфарова не бегает, эта еле доходит, другая тоже – что это такое?

Однозначно надо менять тренерский состав. Но самое смешное, что уже ведут полемику, что за год до Олимпийских игр поздно что-то менять. И обманывают всех болельщиков, что так и должно быть – работали под нагрузками, пик формы должен быть на Олимпиаде. Детские отговорки, смешно просто! Не знаю, какие решения будут принимать, но я бы женскую команду разогнал просто. Это утопия, пародия на биатлон», – рассказал Аликин.